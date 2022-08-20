Смолов: в дерби понравилось всё. Не знаю, сыграю ли в следующем матче

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов оценил победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:0. Сам Смолов не вышел на поле из-за проблем со здоровьем, он не попал в заявку своей команды.



«Мне всё понравилось! Вас тоже с победой. Не знаю, сыграю ли в следующем матче», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.



«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.