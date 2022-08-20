Паршивлюк: победа над «Спартаком» не что-то особенное. Рады, что победили
Поделиться
Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал исход встречи со столичным «Спартаком», в которой его клуб победил со счётом 1:0.
«Победа над «Спартаком» больше не является особенной. Потому что уже всё в прошлом. Новый сезон, новая игра, новый «Спартак», новое «Динамо». Просто рады, что мы продолжаем серию без поражений. Также рады, что обыграли принципиального соперника. «Спартак» проиграл первую игру в сезоне. Рады, что выполнили установку, сыграли очередную игру на ноль», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После этой встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент