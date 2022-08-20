Паршивлюк: победа над «Спартаком» не что-то особенное. Рады, что победили

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал исход встречи со столичным «Спартаком», в которой его клуб победил со счётом 1:0.



«Победа над «Спартаком» больше не является особенной. Потому что уже всё в прошлом. Новый сезон, новая игра, новый «Спартак», новое «Динамо». Просто рады, что мы продолжаем серию без поражений. Также рады, что обыграли принципиального соперника. «Спартак» проиграл первую игру в сезоне. Рады, что выполнили установку, сыграли очередную игру на ноль», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой встречи «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.