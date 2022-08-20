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Лаксальт объяснил, почему не смог помочь «Динамо» в матче со «Спартаком»

Лаксальт объяснил, почему не смог помочь «Динамо» в матче со «Спартаком»
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал исход встречи команды со «Спартаком», в котором его клуб победил со счётом 1:0.

«Счастлив, что «Динамо» выиграло, это важная победа. Почему не играл в матче? У меня всё ещё проблема с ногой, не знаю, сыграю ли в следующем матче», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После сегодняшней встречи московское «Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции. На втором месте идёт санкт-петербургский «Зенит», которому ещё предстоит сыграть против московского «Торпедо». Игра состоится завтра, 21 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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