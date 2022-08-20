Паршивлюк — об Умярове: футбол возвращает такие вещи. Надо быть уважительнее

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался по поводу футболиста «Спартака» Наиля Умярова после сегодняшней встречи их команд, в которой бело-голубые победили со счётом 1:0.
«Что касается скромности Умярова, то надо быть скромнее в высказываниях, потому что против него играют такие же футболисты, как и он. Можно быть более уважительным. Он говорил, что это было в шутку? Да, мы же на фантики играем в финале Кубка. Футбол возвращает определённые вещи. Что касается пожатия рук, то мы не заявляли, что не будем. Мы имеем взаимное уважение к сопернику», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
- 20 августа 2022
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