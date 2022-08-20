Йоканович обратился к игрокам «Динамо» в раздевалке после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поздравил игроков московской команды с победой над «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сегодня мы должны быть горды той работой, которую проделали. Поздравляю», — сказал Йоканович в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

54-летний Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода Сандро Шварца в немецкую «Герту». В шести матчах чемпионата России «Динамо» набрало 12 очков и идёт на второй строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда Йокановича сыграет на выезде с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

Напомним, исход московского дерби решил точный удар Константина Тюкавина, ставшего единственным в матче.