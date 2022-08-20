Йоканович обратился к игрокам «Динамо» в раздевалке после победы над «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поздравил игроков московской команды с победой над «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Сегодня мы должны быть горды той работой, которую проделали. Поздравляю», — сказал Йоканович в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».
54-летний Йоканович возглавил московскую команду в июне 2022 года, заняв вакантное место после ухода Сандро Шварца в немецкую «Герту». В шести матчах чемпионата России «Динамо» набрало 12 очков и идёт на второй строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда Йокановича сыграет на выезде с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.
Напомним, исход московского дерби решил точный удар Константина Тюкавина, ставшего единственным в матче.
Комментарии
- 20 августа 2022
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:48
-
20:42
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:14
-
20:12
-
20:10
-
20:01
-
20:00
Партнерский контент