«Локомотив» обыграл «Ростов» и догнал ЦСКА по очкам в женской Суперлиге

Сегодня, 20 августа, на стадионе «Локомотив» в Ростове местный «Ростов» в рамках 15-го тура женской Суперлиги встречался с «Локомотивом». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом 1:0.
Единственный мяч на 26-й минуте забила футболистка железнодорожников Нелли Коровкина.
Победа позволила «Локомотиву» набрать 40 очков и сравняться с ЦСКА по этому показателю. Однако армейцы располагаются на второй строчке благодаря лучшей разнице дополнительных показателей. Железнодорожники идут третьими, опережая «Ростов» на 16 очков.
Расписание оставшегося матча женской Суперлиги:
22 августа, понедельник. «Чертаново» (9-е место, 14 очков) — «Краснодар» (5-е место, 20 очков).
Следующий тур станет последним в предварительной стадии женской Суперлиги.
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