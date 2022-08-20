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«Локомотив» обыграл «Ростов» и догнал ЦСКА по очкам в женской Суперлиге

«Локомотив» обыграл «Ростов» и догнал ЦСКА по очкам в женской Суперлиге
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «Локомотив» в Ростове местный «Ростов» в рамках 15-го тура женской Суперлиги встречался с «Локомотивом». Встреча закончилась победой гостевой команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч на 26-й минуте забила футболистка железнодорожников Нелли Коровкина.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 40 очков и сравняться с ЦСКА по этому показателю. Однако армейцы располагаются на второй строчке благодаря лучшей разнице дополнительных показателей. Железнодорожники идут третьими, опережая «Ростов» на 16 очков.

Расписание оставшегося матча женской Суперлиги:

22 августа, понедельник. «Чертаново» (9-е место, 14 очков) — «Краснодар» (5-е место, 20 очков).

Следующий тур станет последним в предварительной стадии женской Суперлиги.

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