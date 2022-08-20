Голкипер «Сочи» Адамов отразил два пенальти в матче с «Ростовом»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов стал одним из главных героев матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 2:2. Но «Ростов» был близок к победе. В течение матча хозяева не реализовали два пенальти, причём в обоих случаях «Сочи» спас Адамов.



На 28-й минуте он забрал мяч после удара в исполнении Николая Комличенко. А уже в компенсированное время Адамов отразил удар Даниила Уткина. Голкипер отбил мяч в штангу.

На 28-й минуте хозяева заработали пенальти, но Николай Комличенко не смог переиграть голкипера «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар уже в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа свою попытку исполнил точно.



На 69-й минуте Артур Юсупов отличным ударом с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество своей команды. «Ростову» в концовке удалось отыграть один мяч, это сделал Степан Мельников. А уже в компенсированное время Комличенко после навеса Уткина сравнял счёт. На шестой добавленной минуте «Ростов» заработал ещё один пенальти, его не реализовал Уткин. Адамов дотянулся до мяча и отбил его в штангу.