Керк ярко отпраздновал гол, Мампасси получал красную. Фото победы «Локо» над «Химками»

20 августа в Химках на стадионе «Арена Химки» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу отдал защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Керка. В концовке первого тайма главный арбитр матча Иван Сиденков показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное время встречи третий гол забил хавбек гостей Константин Марадишвили. Таким образом, московский клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о тренерских позициях в московской команде.
«У нас главный тренер Йозеф Циннбауэр, так написано на сайте. Марвин активно участвует в процессе, но Йозеф выше. Циннбауэр отвечает за атаку и навыки при владении мячом, а Марвин больше по защитникам, он знает философию против мяча, по которой мы хотим играть», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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