Карпин объяснил проблемы «Ростова» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:2. Сочинцы вели с преимуществом в два мяча, но «Ростов» сумел уйти от поражения. В концовке хозяева могли вырвать победу, но Даниил Уткин не реализовал пенальти. А ещё в первом тайме 11-метровый удар не смог превратить в гол Николай Комличенко.
«Что произошло с командой? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счёт на табло сыграл злую шутку во втором тайме.
Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры.
Устраивает ли игра? Что значит, устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем ещё играть», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
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