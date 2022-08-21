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Наставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на поле

Наставник «Динамо» Йоканович высказался о позиции Захаряна на поле
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Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, в каких амплуа может задействовать во время игры полузащитника Арсена Захаряна.

«Я всё ещё считаю, что Захе лучше действовать в центре. Сейчас мы пытаемся найти баланс в игре и используем на его позиции Луку. Арсен – качественный футболист, который может закрыть разные позиции, и сейчас он не играет типичного вингера. Большую часть времени он действует на позиции инсайда. Я доволен его выступлением сегодня – он провёл очень качественную игру как в атаке, так и в обороне», – приводит слова Йокановича официальный сайт «Динамо».

Напомним, 20 августа «Динамо» минимально обыграло в дерби московский «Спартак» благодаря голу Константина Тюкавина в первом тайме. Команда Йокановича вышла на второе место в таблице, откуда её могут потеснить «Зенит» и ЦСКА – 21 августа они проведут свои матчи с «Торпедо» и «Ахматом» соответственно.

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