Дзюба поделился эмоциями от тренировки и выложил командное фото с Ракицким и Балотелли

Российский нападающий Артём Дзюба, недавно перешедший в Адана Демирспор", поделился эмоциями от первой тренировки в турецком клубе и выложил командное фото, на котором присутствует его бывший партнёр по «Зениту» Ярослав Ракицкий и известный итальянский нападающий Марио Балотелли.
«Великолепные впечатления после тренировки. Было тактическое упражнение, подготовка к «Фенербахче». Восхищаюсь и наслаждаюсь каждой минутой на поле. К матчу готовы», — приводит слова Артёма Дзюбы «RT на русском».
Также в одной из социальных сетей после тренировки Дзюба выложил командное фото, сопроводив её подписью «Победа» и различными эмодзи. Примечательно, что на фотографии присутствует защитник Ярослав Ракицкий, с которым Дзюба вместе выступал в «Зените». Украинский защитник перешёл в «Адана Демирспор» этим летом на правах свободного агента. На фото также присутствует Марио Балотелли и другие игроки клуба.
Дзюба показал стадион «Бешикташа» в соцсетях
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