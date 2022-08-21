Диего Симеоне – об Антуане Гризманне: я люблю его

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о своём отношении к форварду команды Антуану Гризманну.

«Мы говорили о сохранении Гризманна в команде после матча с «Хетафе». Я много говорил о нём, он очень целостный, он знает, чего мы хотим.

В прошлом году он уже сыграл несколько игр в этой роли. Мы считаем его способным к адаптации, потому что у него есть видение игры, техника, он позволяет нам играть с более атакующим игроком в другом месте.

Все знают, как сильно я люблю и ценю его, как он важен для игры и команды. Я надеюсь, что он сможет продолжать в том же духе, в каком начал сезон», — цитирует Симеоне AS.

Напомним, что в матче 1-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 против «Хетафе» (3:0) 31-летний французский форвард забил свой гол на 75-й минуте матча. Сам Гризманн был арендован «Атлетико» у «Барселоны» на два сезона летом 2021 года. По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за € 40 млн, если в сумме за два сезона он проведёт за мадридцев не менее 50% матчей.

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