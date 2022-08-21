«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой. Он интересен «Барсе» и «ПСЖ»
Поделиться
«Манчестер Сити» хочет сохранить своего атакующего полузащитника Бернарду Силву. «Горожане» намерены продлить контракт с 28-летним португальцем, несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», информирует Daily Star.
Согласно сведениям источника, руководство «Манчестер Сити» готово удвоить зарплату Силвы, чтобы удержать его в клубе. По новому контракту Бернарду может получать около € 177 тыс. в неделю.
Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в июне 2025-го. Он выступает за команду с лета 2017 года.
Топ-10 самых дорогих клубов мира:
Комментарии
- 21 августа 2022
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:42
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:26
-
08:04
-
08:01
-
06:54
-
06:14
-
06:03
-
05:02
-
04:49
-
04:40
-
03:30
-
01:39
-
01:28
-
01:18
-
01:04
-
00:53
-
00:44
Партнерский контент