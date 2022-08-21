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«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой. Он интересен «Барсе» и «ПСЖ»

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Бернарду Силвой. Он интересен «Барсе» и «ПСЖ»
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«Манчестер Сити» хочет сохранить своего атакующего полузащитника Бернарду Силву. «Горожане» намерены продлить контракт с 28-летним португальцем, несмотря на интерес к нему со стороны «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен», информирует Daily Star.

Согласно сведениям источника, руководство «Манчестер Сити» готово удвоить зарплату Силвы, чтобы удержать его в клубе. По новому контракту Бернарду может получать около € 177 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что 28-летний Силва согласовал условия четырёхлетнего контракта с испанской «Барселоной». Ожидалось, что каталонцы готовы выложить за Бернарду € 60 млн. Действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает в июне 2025-го. Он выступает за команду с лета 2017 года.

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