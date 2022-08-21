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Комличенко грустил возле штанги, Карпин удивлялся судейству. «Ростов» — «Сочи»: фото

Комличенко грустил возле штанги, Карпин удивлялся судейству. «Ростов» — «Сочи»: фото
«Ростов» вырвал ничью в матче с «Сочи»
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В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» 20 августа состоялся матч 6-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Сочи». Встреча закончилась со счётом 2:2.

На 28-й минуте хозяева заработали пенальти, но Николай Комличенко не смог переиграть голкипера «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар уже в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа свою попытку исполнил точно. На 69-й минуте Артур Юсупов отличным ударом с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество своей команды. «Ростову» в концовке удалось отыграть один мяч, это сделал Степан Мельников. А уже в компенсированное время Комличенко после навеса Уткина сравнял счёт. На шестой добавленной минуте «Ростов» заработал ещё один пенальти, его не реализовал Уткин. Адамов дотянулся до мяча и отбил его в штангу.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 6-го тура РПЛ с «Сочи».

«Что произошло с командой? Неправильно стали играть. Хотели отыграться быстрее, спешили. Спешка к хорошему не приводит, поэтому пропускали. Это хороший опыт. Что случилось, то случилось. Счёт на табло сыграл злую шутку во втором тайме. Ребята верили до конца, поэтому отыгрались. Жалко пенальти незабитого в конце игры.

Устраивает ли игра? Что значит, устраивает или нет? Сегодня сыграли, будем ещё играть», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

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