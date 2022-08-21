Гбане: уровень российского чемпионата точно выше, чем в Хорватии
Поделиться
Полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уровнях чемпионатов России и Хорватии.
«Конечно, в каждой стране есть свои особенности. Но в России футбол точно сильнее, и уровень чемпионата выше, чем в Хорватии», — приводит слова Гбане Sport24.
Напомним, Гбане перешёл в «Химки» летом текущего года на правах аренды. Права на 21-летнего ивуарийского футболиста принадлежат хорватскому клубу «Бийело Брдо». Ранее сообщалось, что интерес к Гбане проявляется загребское «Динамо».
Подмосковные «Химки» в шести матчах набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований на данный момент является московский «Спартак» (13).
Комментарии
- 21 августа 2022
-
12:40
-
12:34
-
12:19
-
12:13
-
12:00
-
11:54
-
11:38
-
11:35
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
10:55
-
10:49
-
10:42
-
10:34
-
10:15
-
10:00
-
09:51
-
09:43
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:26
-
08:04
-
08:01
-
06:54
-
06:14
-
06:03
-
05:02
Партнерский контент