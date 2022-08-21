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Гбане: уровень российского чемпионата точно выше, чем в Хорватии

Гбане: уровень российского чемпионата точно выше, чем в Хорватии
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Полузащитник подмосковных «Химок» Роман Мори Гбане поделился мнением об уровнях чемпионатов России и Хорватии.

«Конечно, в каждой стране есть свои особенности. Но в России футбол точно сильнее, и уровень чемпионата выше, чем в Хорватии», — приводит слова Гбане Sport24.

Напомним, Гбане перешёл в «Химки» летом текущего года на правах аренды. Права на 21-летнего ивуарийского футболиста принадлежат хорватскому клубу «Бийело Брдо». Ранее сообщалось, что интерес к Гбане проявляется загребское «Динамо».

Подмосковные «Химки» в шести матчах набрали семь очков и занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований на данный момент является московский «Спартак» (13).

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