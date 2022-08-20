Гбане: мы не должны комментировать смену тренера в «Химках», нужно винить себя

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:0.



«Пытались играть в свою игру, пропустили первыми, сразу второй. Не самый удачный матч для нас.



Мы — профи, наша работа — показывать футбол. Мы не должны комментировать смену тренера, нам нужно винить себя. Трансфер в Загреб? Я сконцентрирован на игре за «Химки», — передаёт слова Гбане корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 22-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Локомотива» Гирано Керк. Результативную передачу отдал защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. На 34-й минуте нападающий Франсуа Камано упрочил преимущество гостей, забив гол после передачи Керка. В концовке первого тайма главный арбитр матча Иван Сиденков показал прямую красную карточку защитнику «Локомотива» Марку Мампасси. В компенсированное время встречи третий гол забил хавбек гостей Константин Марадишвили. Таким образом, московский клуб одержал первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ.