Фанаты «Зенита» выпустили эффектный клип с призывом отменить Fan ID

Объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» выпустило эффектный клип с призывом отменить Fan ID.

На ролике члены фанатского объединения взяли в руки файеры и выстроились по контуру букв слова «стоп». Огромное пылающее слово «стоп» и стало центральным перформансом видео.

«Пока футбол в нашей стране стремительно убивают, а кто-то спекулирует на данной теме в поисках собственной выгоды, мы продолжаем гнуть свою линию вопреки всему.

Стоп Fan ID, иначе в скором времени стадионы страны превратятся в такие же заброшенные места, как это заросшее бурьяном поле, среди снесённых трибун и ржавых осветительных мачт, где только фанаты могут привести в порядок стены полуразваленных зданий», — написано в телеграм-канале «Ландскроны».