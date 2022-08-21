Источник: Роналду принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед» из-за перехода Каземиро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду останется в английском клубе, сообщает журналист Педру Алмейда на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, португальский футболист принял это решение из-за перехода полузащитника «Реала» Каземиро в стан «красных дьяволов». Напомним, Роналду и Каземиро вместе выступали за испанскую команду. Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», «Спортинге» или «Марселе».
В первом туре АПЛ Роналду начал матч «МЮ» с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2) в запасе, выйдя на замену. Второй матч – с «Брентфордом» (0:4) – он отыграл полностью, однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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