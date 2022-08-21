Шмейхель — о Каземиро в «МЮ»: может быть, стоило подписать кого-то с опытом игры в АПЛ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о переходе полузащитника «Реала» Каземиро в английский клуб.



«Сумма трансфера и зарплата, учитывая возраст Каземиро, меня удивили. Мы не знаем, сможет ли он справиться со своей задачей. Может быть, стоило подписать кого-то с опытом игры в английской Премьер-лиге, а в следующем сезоне рассмотреть кого-то вроде Каземиро, за которым также интересно понаблюдать», — приводит слова Шмейхеля BBC.



Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?