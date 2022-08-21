В «Торино» сообщили сроки восстановления Алексея Миранчука после травмы

В пресс-службе «Торино» сообщили, на какой срок российский полузащитник Алексей Миранчук выбыл из-за травмы.
«Что касается Миранчука, то Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30-40 дней», — приводит слова представителя пресс-службы «Торино» «РИА Новости Спорт».
Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в матче первого тура итальянской Серии А с клубом «Монца» (2:1). В концовке первого тайма встречи полузащитник отметился забитым голом. Позже стало известно, что у Миранчука диагностировано повреждение задней поверхности бедра.
«Торино» набрал четыре очка в двух матчах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. Действующим чемпионом страны является «Милан».
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
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