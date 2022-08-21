«Енисей» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником»
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В матче шестого тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 красноярский «Енисей» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 38-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Енисея», который успешно реализовал нападающий ярославского «Шинника» Илья Грузнов. На 41-й минуте матча форвард «Енисея» Илья Молтенинов сравнял счёт. Через 3 минуты победный гол забил защитник красноярской команды Херман Феррейра.
Красноярский «Енисей» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Ярославский «Шинник» (5) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (13).
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