Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Енисей» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником»

«Енисей» одержал волевую победу в матче Первой лиги с «Шинником»
Комментарии

В матче шестого тура Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023 красноярский «Енисей» принимал ярославский «Шинник». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 38-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Енисея», который успешно реализовал нападающий ярославского «Шинника» Илья Грузнов. На 41-й минуте матча форвард «Енисея» Илья Молтенинов сравнял счёт. Через 3 минуты победный гол забил защитник красноярской команды Херман Феррейра.

Красноярский «Енисей» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Ярославский «Шинник» (5) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» (13).

Россия - Мелбет Первая лига. 6-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Грузнов – 38' (пен)   1:1 Молтенинов – 41'   2:1 Феррейра – 43'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022