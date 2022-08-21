У хавбека «Сочи» Ангбана подозрение на разрыв крестообразной связки

У полузащитника «Сочи» Викторьена Ангбана подозрение на разрыв крестообразной связки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Окончательный диагноз станет ясен после результатов МРТ.

Напомним, Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл из французского «Метца» за € 4,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2014 года Ангбан вызывается в сборную Кот-д’Ивуара.

«Сочи» в шести матчах набрал 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Спартак» (13).