«Ростов» — «Сочи»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Ростов» сыграл вничью с «Сочи» в матче 6-го тура чемпионата России. Игра состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Итоговый счёт — 2:2.
На исходе первого тайма хозяева получили право на исполнение пенальти, однако Николай Комличенко не смог переиграть вратаря «Сочи» Дениса Адамова. А на 44-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова», Кристиан Нобоа не промахнулся.
В середине второго тайма Артур Юсупов с угла штрафной отправил мяч в цель и удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте Степан Мельников сократил отставание «Ростова».
На 93-й минуте Комличенко после навеса Даниила Уткина сравнял счёт. На шестой компенсированной минуте «Ростов» мог вырвать победу, однако Адамов отразил пенальти в исполнении Уткина.
«Сочи» набрал 10 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 12 баллами находится на третьей позиции.
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