Сергей Иванов: ЦСКА Федотова нравится желанием играть в атаку

Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценил игру московского ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова.



«Мне нравится команда Федотова. Потому что есть желание играть в атаку. При тех очевидных ошибках, которые есть, скажу баскетбольным языком, на задней линии всё равно нападение превалирует — это хорошо и нравится болельщикам», – передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Напомним, сегодня ЦСКА в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 4:2. После этой встречи армейцы набрали 13 очков и в турнирной таблице чемпионата догнали столичный «Спартак».

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