Федотов: ЦСКА нужны защитники. От усиления нападения тоже не откажусь
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о позициях, на которых он бы хотел видеть новых игроков.
«Гайч вышел хорошо, показал дриблинг. Было огромное желание забить.
Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. Есть позиция правого латераля, от усиления в нападении тоже не отказался бы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 21 августа, ЦСКА в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. Победа позволила армейцам набрать 13 очков и промежуточно выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата страны. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом». Матч состоится 28 августа.
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