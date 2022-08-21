Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федотов: ЦСКА нужны защитники. От усиления нападения тоже не откажусь

Федотов: ЦСКА нужны защитники. От усиления нападения тоже не откажусь
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о позициях, на которых он бы хотел видеть новых игроков.

«Гайч вышел хорошо, показал дриблинг. Было огромное желание забить.

Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. Есть позиция правого латераля, от усиления в нападении тоже не отказался бы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 21 августа, ЦСКА в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. Победа позволила армейцам набрать 13 очков и промежуточно выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата страны. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом». Матч состоится 28 августа.

ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022