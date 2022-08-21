Федотов: ЦСКА нужны защитники. От усиления нападения тоже не откажусь

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о позициях, на которых он бы хотел видеть новых игроков.

«Гайч вышел хорошо, показал дриблинг. Было огромное желание забить.



Трансферы? Нам нужны защитники. Я бы настаивал на двух. Есть позиция правого латераля, от усиления в нападении тоже не отказался бы», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 21 августа, ЦСКА в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 4:2. Победа позволила армейцам набрать 13 очков и промежуточно выйти на первую строчку турнирной таблицы чемпионата страны. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом». Матч состоится 28 августа.