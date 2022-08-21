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Гвардиола — о Силве в «Барселоне»: если поступит хорошее предложение, то мы найдём решение

Гвардиола — о Силве в «Барселоне»: если поступит хорошее предложение, то мы найдём решение
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном уходе футболистов из его команды. Специалист не говорил прямо, но явно касался дел полузащитника Бернарду Силвы, которым интересуется «Барселона».

«Если вы заставляете футболиста оставаться в команде, когда он этого не хочет, как вы можете требовать у него показать свои лучшие качества? Это невозможно. Я бы не хотел, чтобы кто-то уходил из «Манчестер Сити» сейчас, ведь я люблю свою команду. Мне комфортно работать с ними, тренировать их. После стольких лет мы хорошо знаем друг друга.

В плохие времена они реагируют невероятным образом, и они неоднократно демонстрировали это в прошлом. Мне бы очень хотелось, чтобы мы были вместе, но бывают трансферные окна, и всё может случиться. Если поступит хорошее предложение и игрок захочет уйти, мы найдём решение», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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