Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зделар: отдаюсь на поле на 100%, чтобы выйти в стартовом составе ЦСКА как можно скорее

Зделар: отдаюсь на поле на 100%, чтобы выйти в стартовом составе ЦСКА как можно скорее
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал своё отсутствие в стартовом составе клуба на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мне тяжело ответить, почему я не выхожу в стартовом составе. Это надо спрашивать у тренерского штаба, у Федотова. С «Ахматом» я вышел на второй тайм. Мне кажется, сыграл неплохо. Мы пропустили гол, но прибавили по ходу второго тайма. Рад, что победили. Я буду показывать свой максимум. На поле отдаюсь на 100 процентов, чтобы выйти в стартовом составе ЦСКА как можно скорее. Я не переживаю по этому поводу, а просто упорно работаю», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

27-летний Зделар в четырёх матчах чемпионата России провёл на поле 92 минуты.

ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал ЦСКА прибил «Ахмат» за шесть минут. Вратарь этого не выдержал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022