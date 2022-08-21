Зделар: отдаюсь на поле на 100%, чтобы выйти в стартовом составе ЦСКА как можно скорее

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал своё отсутствие в стартовом составе клуба на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мне тяжело ответить, почему я не выхожу в стартовом составе. Это надо спрашивать у тренерского штаба, у Федотова. С «Ахматом» я вышел на второй тайм. Мне кажется, сыграл неплохо. Мы пропустили гол, но прибавили по ходу второго тайма. Рад, что победили. Я буду показывать свой максимум. На поле отдаюсь на 100 процентов, чтобы выйти в стартовом составе ЦСКА как можно скорее. Я не переживаю по этому поводу, а просто упорно работаю», — сказал Зделар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

27-летний Зделар в четырёх матчах чемпионата России провёл на поле 92 минуты.