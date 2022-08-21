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Кварацхелия оформил дубль за «Наполи» в матче с «Монцей»

Кварацхелия оформил дубль за «Наполи» в матче с «Монцей»
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Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия оформил дубль за «Наполи». Произошло это в матче 2-го тура с «Монцей», который проходит в Неаполе. На данный момент хозяева встречи ведут со счётом 3:0.

Свой первый гол Кварацхелия забил на 35-й минуте матча. На самых последних секундах первого тайма нападающий «Наполи» Виктор Осимхен смог увеличить преимущество своей команды. На 62-й минуте грузинский футболист забил свой второй гол в матче и третий в текущем розыгрыше итальянской Серии А.

Ранее Кварацхелия выступал за «Рубин», с которым он приостановил контракт. После этого Хвича перешёл в «Динамо» (Батуми), из которого и перебрался в Италию. «Наполи» оформил трансфер футболиста.

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