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«ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1

«ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1
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Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходила встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.

Первый гол парижане забили уже на девятой секунде матча – отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На 28-й минуте отличился уже сам аргентинец – ассистировал ему Нуну Мендеш. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счёт до разгромного. Затем два гола забил нападающий Неймар – сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й. На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе с ассиста Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счёт матча – 7:1.

«ПСЖ» набрал девять очков после первых трёх туров чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с «Монако». «Лилль» после этого матча остаётся с четырьмя очками. Через неделю он сыграет с «Аяччо».

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 7
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 1'   0:2 Месси – 27'   0:3 Хакими – 39'   0:4 Неймар – 43'   0:5 Неймар – 52'   1:5 Бамба – 54'   1:6 Мбаппе – 66'   1:7 Мбаппе – 87'
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