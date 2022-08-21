«ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 7:1 в матче 3-го тура Лиги 1

Сегодня, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходила встреча «Лилля» и «ПСЖ». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.
Первый гол парижане забили уже на девятой секунде матча – отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. На 28-й минуте отличился уже сам аргентинец – ассистировал ему Нуну Мендеш. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счёт до разгромного. Затем два гола забил нападающий Неймар – сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й. На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе с ассиста Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счёт матча – 7:1.
«ПСЖ» набрал девять очков после первых трёх туров чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с «Монако». «Лилль» после этого матча остаётся с четырьмя очками. Через неделю он сыграет с «Аяччо».
- 22 августа 2022
-
00:53
-
00:50
-
00:47
-
00:40
-
00:40
-
00:34
-
00:29
-
00:27
-
00:20
-
00:13
-
00:09
-
00:00
- 21 августа 2022
-
23:51
-
23:48
-
23:38
-
23:34
-
23:12
-
23:12
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:33
-
22:32
-
22:32
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:05
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:49