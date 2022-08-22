«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 2-го тура Серии А

21 августа на стадионе «Джевисс» состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» на своём поле принимала действующего чемпиона страны – «Милан». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



Хозяева забили в середине первого тайма. На 29-й минуте отличился украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский, ассистировал ему защитник Йоаким Мехле. На 68-й минуте «Милан» смог сравнять счёт в матче благодаря усилиям полузащитника Исмаэля Беннасера после ассиста Алексиса Салемакерса. В оставшиеся минуты матча команды забить друг другу не смогли, и финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат – 1:1.



После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».