Клопп — об игре с «МЮ»: разгромные победы над ними не облегчают жизнь «Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 22 августа. Начало – в 22:00 мск.

«Разгромные победы над «Манчестер Юнайтед» ранее? Это не облегчает жизнь, когда ты приезжаешь на «Олд Траффорд» сейчас. Это очень важная игра — как будто бы она была недостаточно важна раньше — для «Юнайтед» и для нас тоже, «Ливерпуль» не на седьмом небе от старта сезона в АПЛ.



Вы должны быть готовы практически ко всему. Но уверен на 100%, что это будет очень напряжённая игра. Вам нужны хорошие судьи и тому подобное, чтобы всё оставалось нормальным. Это действительно важно.



Мы даём игрокам всю необходимую им информацию, но, в конце концов, всё зависит от того, что ребята реализуют на поле. Во всех СМИ, повсюду все будут напоминать «Юнайтед» о результатах, которых мы добились в прошлом сезоне. Но я знаю, что это не поможет нам в этом матче.

«Мы знаем, что поставлено на карту, и я уверен, что мы будем готовы», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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