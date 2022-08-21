«МЮ» — «Ливерпуль». Что Юргену Клоппу хорошо, то Роналду — позор

«МЮ» был одним из главных ньюсмейкеров лета, однако играть лучше не стал. Принципиальная битва будет провалена.

22 августа состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «МЮ» оценивается в 4.98. На ничью дают коэффициент 4.64.

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Коэффициенты букмекеров на матч 3-го тура АПЛ «МЮ» – «Ливерпуль» 22 августа 2022 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Ливерпуль» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Ливерпуль» (22.08.2022)

Оба английских гранда начали сезон не так, как от них ожидали. У «Ливерпуля» в двух стартовых турах набрано всего два очка. Красные, имея в соперниках скромные «Кристал Пэлас» и «Фулхэм», ограничились лишь ничьими. Обе получились волевыми, так как пришлось отыгрываться по ходу матча, но от этого не легче. Сезон толком не успел начаться, а отставание от «Манчестер Сити» уже четыре очка.

Если старт «Ливерпуля» получился плохим, то про «Манчестер Юнайтед» и говорить нечего. У манкунианцев соперники были чуть сильнее, чем у «Ливерпуля», но это никак не оправдывает два поражения. После них «красные дьяволы» свалились на последнюю строчку в турнирной таблице. Нонсенс!

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После поражения от «Брайтона» в Эрика тен Хага и его команду летела куча стрел. Но это были ещё цветочки по сравнению с тем шквалом хейта, который обрушился после разгрома от «Брентфорда». Пропустить четыре безответных мяча за тайм от середняка — это уже беда. Тен Хаг усугубил всё тем, что не смог переломить ход встречи в перерыве, за что получил отдельные приветы от болельщиков.

Теперь фанаты «МЮ» начинают протестовать, и есть даже риск того, что они сорвут матч с «Ливерпулем». Хотя ставить на это мы, конечно же, не будем. В принципе, сорвать отчётный матч для фанатов было бы не самой худшей идеей, так как шансы на победу команды из Манчестера, на наш взгляд, минимальны.

Перед матчем с «Ливерпулем» хозяева провернули очередной громкий трансфер в надежде, что плохую игру получится побороть за счёт новичков. В отличие от предыдущих новичков, сейчас приехала настоящая звезда. А именно один из лучших игроков мира на своей позиции – Каземиро из «Реала». По всей видимости, пара Фред – Мактоминей в опорной зоне не нравится тен Хагу.

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Не факт, конечно, что Каземиро сразу выйдет в старте против «Ливерпуля». Или даже со скамейки. Кроме того, точно не сыграют травмированные Виктор Линделёф и Факундо Пельистри. Поговаривают, что Эрик тен Хаг может оставить в запасе и капитана Гарри Магуайра, который в первых матчах разочаровал своей игрой. Но даже это не идёт ни в какое сравнение с потерями «Ливерпуля».

Травмы в последние годы стали настоящим бичом для «Ливерпуля». Даже сейчас, на старте сезона, лазарет команды забит до отказа. Жоэль Матип, Ибраима Конате, Диогу Жота, Тьяго Алькантара, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кёртис Джонс и Кельвин Рэмси травмированы и не сыграют с «Манчестер Юнайтед».

Также под вопросом участие Роберто Фирмино и Наби Кейта. Если они и смогут сыграть, то уж точно не полный матч. Не выйдет на поле и Дарвин Нуньес, который начинает отбывать трёхматчевую дисквалификацию, заработанную в прошлом матче. Нападающий получил красную карточку в игре с «Кристал Пэлас».

Если вынести за скобки товарищескую игру этим летом, когда манкунианцы выиграли со счётом 4:0, то в последние годы одно из самых принципиальных противостояний в Англии превратилось в односторонний матч. Три последних игры остались за «Ливерпулем», и общий счёт в них — 13:2. В 10 последних битвах у «МЮ» всего одна победа, да и та добыта в Кубке Англии, а не в АПЛ. Так что многого от хозяев не ждём.

Прогноз и ставки на матч 3-го тура английской Премьер-лиги «МЮ» — «Ливерпуль» 22 августа 2022 года

Обе команды пока не имеют побед в чемпионате Англии, но одна из них должна это исправить. Речь, конечно же, о «Ливерпуле», который считается явным фаворитом отчётного матча. Красные по результату провалились в двух первых турах, но по игре моментами смотрелись очень достойно, чего не скажешь об их сопернике. «Ливерпуль» сейчас явно лучше «МЮ», хотя и не настолько, чтобы разгромить его. Мерсисайдцы пока не набрали оптимальную форму. Из-за этого набирать форы на гостей тут рискованно, а победа в один или два гола тут вполне может быть.

Ставка: победа «Ливерпуля» в 1 или 2 гола за 2.35.

Каземиро: тысячи жизней не хватит, чтобы отблагодарить «Реал».

Прогноз на матч «МЮ» — «Ливерпуль» с коэффициентом 5.00.



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