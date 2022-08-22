Клопп не поскупился на несколько хвалебных предложений в адрес Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Мохамеде Салахе.

«Очевидно, что он лучший профессионал и он действительно пытается что-то добавить в свою игру. Он лучший, лучший, лучший нападающий. А с его цифрами, не только по голам, но и по результативным передачам, это здорово», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

30-летний Салах стал футболистом английской команды в 2017 году. С тех пор египетский нападающий в 257 матчах забил 158 голов и отдал 64 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

Сегодня, 22 августа, «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч начнётся в 22:00 мск.

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