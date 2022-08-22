Клопп не поскупился на несколько хвалебных предложений в адрес Салаха
Поделиться
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Мохамеде Салахе.
«Очевидно, что он лучший профессионал и он действительно пытается что-то добавить в свою игру. Он лучший, лучший, лучший нападающий. А с его цифрами, не только по голам, но и по результативным передачам, это здорово», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
30-летний Салах стал футболистом английской команды в 2017 году. С тех пор египетский нападающий в 257 матчах забил 158 голов и отдал 64 результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.
Сегодня, 22 августа, «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч начнётся в 22:00 мск.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 22 августа 2022
-
11:34
-
11:25
-
11:18
-
11:08
-
11:02
-
10:57
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:18
-
10:12
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
07:45
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:44
-
05:58
-
05:41
-
05:24
-
04:55
Партнерский контент