Мбаппе будет основным пенальтистом «ПСЖ» в этом сезоне

Нападающий Килиан Мбаппе будет основным исполнителем пенальти «Пари Сен-Жермен» в сезоне-2022/2023, информирует журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
Напомним, недавно у Мбаппе произошёл конфликт с Неймаром на почве того, кто будет исполнять пенальти в матче 2-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (5:2). В середине первого тайма Килиан не смог реализовать пенальти. Позже в матче был назначен ещё один одиннадцатиметровый – к точке подошёл Неймар и реализовал свой шанс. Однако перед ударом Мбаппе пытался отобрать у бразильца право исполнить пенальти.
Позже в СМИ появлялась информация, что между игроками возник серьёзный конфликт и Мбаппе даже обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Но позже сообщалось, что недопонимание звёздных игроков улажено.
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