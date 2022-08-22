«Ювентус» готов отказаться от трансфера Депая, клуб ранее согласовал сделку с «Барселоной»

Туринский «Ювентус» может отказаться от перехода нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая. Стороны не могут договориться об условиях контракта, хотя ранее «Ювентус» согласовал с каталонцами уход футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Юрист Мемфиса Себастьян Ледюр в прошлые выходные находился в Италии, чтобы согласовать условия контракта 28-летнего футболиста. Депай хочет контракт по схеме «2+1», по которому он будет зарабатывать € 7 млн в год + бонусы.
«Ювентус» требует время для размышлений и готов подписать альтернативу Депаю. Ей может стать Марко Арнаутович из «Болоньи» или Аркадиуш Милик из «Марселя», которые могли бы стать подменой для Душана Влаховича.
В «Барселоне» надеются, что Депай достигнет соглашения с «Ювентусом», что поможет каталонцам существенно сократить расходы на зарплаты, однако этого всё равно будет недостаточно для регистрации защитника Жюля Кунде.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:
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