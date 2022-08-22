А. Тихонов — об уходе Федуна: много сделал для «Спартака», можно сказать только спасибо

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на уход Леонида Федуна из московского клуба.

«Леониду Арнольдовичу надо сказать огромное спасибо за довольно нелёгкий труд. Сколько он вложил средств в «Спартак»! Строительство стадиона, развитие академии – всё это он сделал. Спортивная составляющая — это уже другое. Федун потратил много лет и сил на клуб, поэтому заслуживает большого уважения.



Без него «Спартаку» станет лучше или хуже? Нельзя это комментировать. Если говорить о человеке, который сделал многое для «Спартака», то можно сказать только спасибо», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

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