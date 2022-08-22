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Каррера: Федун выиграл в «Спартаке» меньше, чем заслужил. Он любит этот клуб!

Каррера: Федун выиграл в «Спартаке» меньше, чем заслужил. Он любит этот клуб!
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об уходе Леонида Федуна из клуба. Ранее стало известно, что «Лукойл» покупает 100% акций «Спартака». В связи с этим Федун отходит от управления клубом.

«Я не знаю причин этой ситуации, но мне очень жаль, и я надеюсь, что у его преемника будет такая же любовь к клубу! Федун любит «Спартак» и является его первым болельщиком. Он много сделал для того, чтобы вывести клуб на высокий уровень! Несмотря на все усилия и деньги, которые он приложил, он выиграл меньше, чем заслуживал», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Федун владел контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

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