Газизов отреагировал на уход Федуна с поста президента «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об уходе Леонида Федуна с поста президента «Спартака».
«Не хотел бы комментировать. Пусть Федун говорит. Продолжу ли отстаивать права в суде? Меня Федун обманул. Претензии у меня только к одному человеку, не к клубу», — приводит слова Газизова «Спорт день за днём».
Ранее стало известно, что Федун покинул пост президента московского клуба, который занимал 18 лет и 4 месяца. Под руководством Федуна «Спартак» стал чемпионом России, четырежды становился серебряным призёром турнира, а также занимал третье место в Российской Премьер-Лиге. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России.
«Спартак» в шести матчах набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
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