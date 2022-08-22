Агент Ваноли: Паоло благодарен Федуну за приглашение в «Спартак» и шанс выиграть Кубок

Андреа Д'Амико, агент бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал об отношении его клиента к бывшему владельцу команды Леониду Федуну.
«Паоло очень благодарен Леониду Федуну за то, что пригласил его в «Спартак» и дал возможность ему с клубом выиграть Кубок России», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ваноли возглавлял московский клуб с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Вместе с этим тренером красно-белые выиграли Кубок России, переиграв в финале в дерби «Динамо». В прошлом сезоне «Спартак» с 38 очками занял 10-е место в РПЛ. Нынешним главным тренером команды является 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.
Ранее стало известно, что «Лукойл» приобрёл 100% акций «Спартака», после чего Федун покинул пост президента команды.
- 22 августа 2022
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