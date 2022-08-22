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В «Манчестер Сити» сообщили, что Бернарду Силва не покинет команду

В «Манчестер Сити» сообщили, что Бернарду Силва не покинет команду
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Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что полузащитник Бернарду Силва не покинет английский клуб.

«Конечно, я могу подтвердить, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити», — приводит слова Сориано El Chiringuito.

Ранее стало известно, что интерес к 28-летнему португальскому футболисту проявляют «Барселона» и «ПСЖ». Сообщалось, что Бернарду Силва уже согласовал условия соглашения с каталонским клубом, однако «Манчестер Сити» не хотел отпускать футболиста.

Напомним, действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Манчестер Сити» предложит полузащитнику новое соглашение и удвоит его зарплату.

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