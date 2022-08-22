В «Манчестер Сити» сообщили, что Бернарду Силва не покинет команду
Поделиться
Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что полузащитник Бернарду Силва не покинет английский клуб.
«Конечно, я могу подтвердить, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити», — приводит слова Сориано El Chiringuito.
Ранее стало известно, что интерес к 28-летнему португальскому футболисту проявляют «Барселона» и «ПСЖ». Сообщалось, что Бернарду Силва уже согласовал условия соглашения с каталонским клубом, однако «Манчестер Сити» не хотел отпускать футболиста.
Напомним, действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитано до июня 2025 года. Ожидается, что в ближайшее время руководство «Манчестер Сити» предложит полузащитнику новое соглашение и удвоит его зарплату.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:28
-
23:16
-
23:11
-
23:10
-
22:54
-
22:53
-
22:26
-
22:17
-
22:02
-
21:46
-
21:41
-
21:33
-
21:30
-
21:11
-
21:07
-
21:04
-
20:51
-
20:47
-
20:41
-
20:36
-
20:35
-
20:34
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:46
-
19:26
-
19:24
-
19:07
Партнерский контент