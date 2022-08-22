«Адана Демирспор» уступил «Фенербахче», Дзюба забил гол в дебютном матче

Сегодня, 22 августа, в матче 3-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Фенербахче» (Стамбул) играл с клубом «Адана Демирспор» (Адана). Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Нападающий Артём Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий появились на поле с первых минут. Матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 4:2.



На 20-й минуте встречи эквадорский нападающий хозяев Эннер Валенсия реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил на его одноклубнике Линкольне. На 41-й минуте после перехвата в центре поля эквадорец оформил дубль. В начале второго тайма словенский хавбек «Фенербахче» Миха Зайц сделал счёт крупным — 3:0.

Однако на 56-й минуте хавбек «Адана Демирспор» Юнес Беланда забил первый ответный гол, реализовав пенальти. А через 10 минут Артём Дзюба завершил атаку своей команды, катнув мяч в пустые ворота с линии — 3:2 в пользу «Фенера». На 82-й минуте за грубый фол был удалён Ярослав Ракицкий, и уже через минуту стамбульский клуб забил четвёртый мяч — отличился защитник Эзган Алиоски.

Таким образом, после трёх туров чемпионата Турции у «Адана Демирспор» шесть очков, у «Фенербахче» — семь. Следующий матч клуб Дзюбы и Ракицкого проведёт с «Умраниеспором».