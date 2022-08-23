Джейдон Санчо: игроки «МЮ» знали, что должны изменить ситуацию в матче с «Ливерпулем»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо прокомментировал победу в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:1). Форвард забил первый гол в этой встрече.
«Первые два матча сложились для нас не очень хорошо, и мы знали, что должны изменить ситуацию в этой игре. Прошлая неделя была болезненной, но мы смогли прийти в норму. Мы должны были показать болельщикам, что мы работаем. Нужно продолжать двигаться в том же направлении», — приводит слова Санчо Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал три очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Ливерпуль» (2) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал», в трёх матчах набравший девять очков.
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