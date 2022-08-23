Дзюба признан лучшим в составе «Адана Демирспор» в игре с «Фенербахче» по версии WhoScored

34-летний российский нападающий Артём Дзюба, дебютировавший за турецкий «Адана Демирспор» в матче третьего тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (2:4), получил высокую оценку своей игре от статистического портала WhoScored.

Дзюба, отметившийся забитым мячом, нанёс два удара по воротам в матче, совершил 17 передач с точностью в 76%, а также выиграл пять верховых единоборств. Портал оценил его игру в 7,3 балла, что является лучшим показателем среди всех игроков «Адана Демирспор».

Лучшим игроком всего матча стал 32-летний эквадорский нападающий «Фенербахче» Эннер Валенсия, оформивший дубль. Его выступление оценили в 8,1 балла.

Напомним, Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» сроком на один сезон в возможностью продления ещё на год. Его текущая трансферная стоимость оценивается в € 6 млн.