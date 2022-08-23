Монтелла: «Адана Демирспор» не ощутил отсутствия Балотелли. Дзюба уже готов

48-летний итальянский наставник турецкого «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла оценил выступление своей команды в матче 3-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче» (2:4).

«Я горжусь своими игроками. Мы могли даже сыграть вничью. Во втором тайме мне не понравились некоторые моменты, но я оставлю эти комментарии при себе. Мне очень понравился командный дух, который мы продемонстрировали на поле. Было некоторое напряжение, в какие-то моменты это нас подводило. Разумеется, были моменты, которые мне не понравились. Отсутствие Балотелли? Мы не ощутили этого. Думаю, Дзюба уже готов.

Судейство? В назначенном пенальти в наши ворота нарушал игрок команды соперников, но фол зафиксировали в нашу сторону. В одном из моментов был неправильно зафиксирован офсайд. Когда такое накапливается, возникает напряжение, и матч неизбежно идёт в другом направлении», — приводит слова Монтеллы De Marke Sports в «Твиттере».