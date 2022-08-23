Экс-начальник «Динамо» Удальцов — кандидат на пост гендиректора «Динамо» из Махачкалы
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Бывший начальник команды московского «Динамо» Александр Удальцов — кандидат на пост генерального директора махачкалинского «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
На кандидатуре Удальцова настаивает президент «Динамо» Гаджи Гаджиев. Удальцов сейчас занимает в московском клубе должность руководителя развития спортивных проектов. Махачкалинцы, на данный момент выступающие в Первой лиге, в следующем сезоне планируют ставить задачу выхода в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).
После шести матчей Первой лиги махачкалинская команда набрала девять очков и занимает в турнирной таблице чемпионата восьмое место.
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