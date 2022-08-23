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«Просто худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов — о матче «Локомотива» и «Химок»

«Просто худшая работа арбитра в сезоне». Судья Федотов — о матче «Локомотива» и «Химок»
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» — «Локомотив» (0:3). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым.

«Неправильно удалили игрока «Локомотива», плюс «Химок» лишили опасной атаки на третьей минуте, лишив принципа преимущества – это грубая ошибка. По правильным показам или непоказам жёлтых карточек было целых пять моментов. Сиденков оказался мальчиком для битья, надо было дать ему несколько игр в Первой лиге, а его сразу после неудачного матча «Рубина» бросили в бой, когда он просто не уверен в себе, а его ещё и VAR подставляет. Это просто худшая работа арбитра в сезоне», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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