Арбитр Федотов: в матче с «Ахматом» в ворота ЦСКА следовало назначить пенальти

Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Ахмат» (4:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. По мнению Федотова, в ворота ЦСКА следовало назначить пенальти.

«Карасёв не показал три жёлтые карточки: на 46-й, 70-й и 37-й минутах. Хотя на 37-й минуте игрок гостей умышленно играл рукой.

Также следовало назначить 11-метровый в ворота ЦСКА на 91-й минуте: Дивеев в подкате выставил руку, мяч в неё попал», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах и делит второе место со «Спартаком». Лидирует в чемпионате России после шести туров «Зенит» — 14 очков.