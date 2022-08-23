И. Федотов: судья неправильно засчитал гол «Зенита». Малком просто засадил сопернику в шею

Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» (2:0). По его мнению, рефери Алексей Сухой неправильно засчитал гол сине-бело-голубых на 87-й минуте игры.
«На 74-й минуте Сухой должен был показать карточку игроку «Торпедо», а на 87-й он неправильно засчитал гол «Зенита». Малком сначала подбил соперника в бедро, а потом засадил ему в шею, не дав добраться до мяча. Странно, что Кукуляк не полез в этот эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Зенит» в шести турах нового розыгрыша чемпионата России набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Второе и третье место занимают «Спартак» и ЦСКА — обе команды набрали по 13 очков.
- 23 августа 2022
-
13:30
-
13:25
-
13:17
-
13:14
-
13:06
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:46
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:08
-
12:06
-
12:05
-
11:50
-
11:34
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
11:04
-
11:01
-
10:51
-
10:45
-
10:42
-
10:33
-
10:28
-
10:20