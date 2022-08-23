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И. Федотов: судья неправильно засчитал гол «Зенита». Малком просто засадил сопернику в шею

И. Федотов: судья неправильно засчитал гол «Зенита». Малком просто засадил сопернику в шею
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Российский арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» — «Торпедо» (2:0). По его мнению, рефери Алексей Сухой неправильно засчитал гол сине-бело-голубых на 87-й минуте игры.

«На 74-й минуте Сухой должен был показать карточку игроку «Торпедо», а на 87-й он неправильно засчитал гол «Зенита». Малком сначала подбил соперника в бедро, а потом засадил ему в шею, не дав добраться до мяча. Странно, что Кукуляк не полез в этот эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Зенит» в шести турах нового розыгрыша чемпионата России набрал 14 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Второе и третье место занимают «Спартак» и ЦСКА — обе команды набрали по 13 очков.

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