Каррера ответил на вопрос, способен ли Дзюба стать лидером турецкого «Демирспора»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба может стать лидером турецкой команды.

«Способен ли Дзюба стать лидером «Демирспора»? Определённо. Дзюба — нападающий, который забивает голы и заставляет команду играть», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Дзюба подписал контракт с турецкой командой по схеме «1+1». Это первый иностранный клуб в карьере российского нападающего. Ранее он играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

В дебютном матче за клуб из Турции Дзюба забил в ворота «Фенербахче» (2:4).

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