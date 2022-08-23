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Каррера ответил на вопрос, способен ли Дзюба стать лидером турецкого «Демирспора»

Каррера ответил на вопрос, способен ли Дзюба стать лидером турецкого «Демирспора»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что форвард «Адана Демирспор» Артём Дзюба может стать лидером турецкой команды.

«Способен ли Дзюба стать лидером «Демирспора»? Определённо. Дзюба — нападающий, который забивает голы и заставляет команду играть», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Артём Дзюба подписал контракт с турецкой командой по схеме «1+1». Это первый иностранный клуб в карьере российского нападающего. Ранее он играл за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Зенит».

В дебютном матче за клуб из Турции Дзюба забил в ворота «Фенербахче» (2:4).

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