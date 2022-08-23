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Американская футболистка объяснила свой тверк перед трибунами

Американская футболистка объяснила свой тверк перед трибунами
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Полузащитница «Канзас Сити Каррент» Лоэау Лабонта рассказала о причинах отпраздновать гол в ворота «Ангел Сити» тверком перед болельщиками.

«Футболистки, как правило, просто подходят друг к другу после гола и веселятся, и нам это нравится. При этом мы очень хотим сделать футбол немного веселее и устраивать индивидуальное празднование. Мне отправили видео в «Твиттере», и я сказала: «Круто», — приводит слова Лабонты Pro Soccer Wire.

Лабонта сравняла счёт в матче с «Ангел Сити» на 82-й минуте, её команда пропустила мяч четырьмя минутами ранее. Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1.

28-летняя Лабонта играет за свою нынешнюю команду с 2021 года.

Лоэау Лабонта исполнила тверк перед болельщиками. Видеоролик:

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