Американская футболистка объяснила свой тверк перед трибунами

Полузащитница «Канзас Сити Каррент» Лоэау Лабонта рассказала о причинах отпраздновать гол в ворота «Ангел Сити» тверком перед болельщиками.

«Футболистки, как правило, просто подходят друг к другу после гола и веселятся, и нам это нравится. При этом мы очень хотим сделать футбол немного веселее и устраивать индивидуальное празднование. Мне отправили видео в «Твиттере», и я сказала: «Круто», — приводит слова Лабонты Pro Soccer Wire.

Лабонта сравняла счёт в матче с «Ангел Сити» на 82-й минуте, её команда пропустила мяч четырьмя минутами ранее. Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1.

28-летняя Лабонта играет за свою нынешнюю команду с 2021 года.

Лоэау Лабонта исполнила тверк перед болельщиками. Видеоролик: